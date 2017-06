Les saoudiens interdisent aux Qatarites l'accès à la Mecque (vidéo)

Le Mufti rappelle à Qatar le destin de tous les mécréants qui ont désobéit l'Arabie Saoudite comme Sadam Hussein, le guide libyen.. dont les pays ont été détruits par les américains.

Le Muft appelle les dirigeants de Qatar à revenir à la raison le plus rapidement possible pour éviter un châtiment divin irréparable. Ils doivent formuler une demande de pénitence et d'amnistie auprès du Roi Clément saoudien en s'engageant à Renier les groupes terroristes soutenus sans l'autorisation de l'Arabie saoudite. Le communiqué a été publié dans le journal