Les solutions de paiement les plus populaires pour les magasins en ligne : une étude réalisée par MARC Russie 2017

MOSCOU, April 18, 2017 /PRNewswire/ -- MARC, une agence de recherche mondiale, a étudié le marché des agrégateurs de paiement en Russie et a vu comment les préférences des magasins en ligne ont changé en un an. L'entreprise a analysé 116 000 sites web. En un an, le nombre de sites...Source : http://www.prnewswire.com/news-releases/les-soluti...