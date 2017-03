Les tchadiens, de plus en plus en mauvaise santé, selon une étude

Beaucoup de pays africains ont fait des pas de géant en matière de santé et de développement depuis le début du siècle, ce qui se reflète dans les données de l'OMS. Il s'agit du continent où l'on a pu observer la plus importante réduction du nombre d'années en mauvaise santé.



Toutefois, les tchadiens ont "plus d'années de vie en mauvaise santé", et une espérance de vie réduite, alors que la plupart des pays du monde ont fait des évolutions en ce sens, révèle une étude parvenue à Alwihda Info.



Si le Tchad a fait des progrès en matière de structures sanitaire, l'accès aux soins n'est pas garantie pour tous les patients, notamment en raison des coûts élevés.



L'espérance de vie moyenne dans le monde augmente



L'espérance de vie moyenne d'un être humain est aujourd'hui plus élevée qu'elle ne l'a jamais été. Presque tous les pays du monde ont constaté une augmentation de l'espérance de vie depuis le début du XXIe siècle.



Nous vivons plus longtemps, mais vivons-nous plus sainement ?



L'espérance de vie en bonne santé (Health Adjusted Life Expectancy, ou HALE) est une unité utilisée par l'Organisation Mondiale de la Santé afin de mesurer le nombre d'années qu'une personne peut espérer vivre en bonne santé, en tenant compte des facteurs économiques et sociaux ainsi que des taux de maladie et de handicap.



En déduisant l'espérance de vie en bonne santé de l'espérance de vie totale, on obtient l'espérance de vie moyenne en mauvaise santé ou années en mauvaise santé. C'est à dire, le nombre d'années moyen dans la vie d'un être humain qui seront affectées par une pathologie.



Cette infographie présente une approche pays par pays du changement du nombre d'années de vie en mauvaise santé, depuis l'an 2000.