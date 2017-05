TCHAD Les tchadiens "sont dans le désarroi" et "ne croient plus à ce qui est entrepris", admet Idriss Déby

"Aujourd’hui, il est inadmissible que le Tchad ne puisse pas atteindre l’objectif d’autosuffisance alimentaire à la lumière des ressources colossales mobilisées au bénéfice du monde rural", selon Déby.





Il est "de notre responsabilité commune d’inverser, au plus vite, cette fâcheuse tendance qui est en train de perdurer au grand dam de nos populations", a estimé Déby, déplorant le manque d'impact réelle de ces initiatives. "Il est nécessaire de s’interroger sur l’impact réel de ces initiatives qui sont louables dans leur esprit"

Pour Idriss Déby, "la question est de savoir si ces programmes ont pu effectivement donner les résultats escomptés. Cette interrogation est essentielle car elle nous permettra de tirer un certain nombre d’enseignements utiles et pertinents sur la conduite de nos projets et surtout de mieux orienter les actions futures. A l’épreuve des faits, il apparaît justement que l’efficience et l’efficacité attendues des projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération sont sujettes à caution. Et pourtant, ces programmes ont mobilisé des ressources financières de très grande envergure. Cette situation pour le moins déplorable devrait logiquement nous amener, nous tous, Gouvernement, Partenaires Techniques et Financiers, à nous livrer à une introspection critique".



Le chef de l'Etat a émis le souhait de revoir "rapidement", et en profondeur tous les projets et programmes de coopération, "car il est question de la crédibilité, du sérieux et de l’exemplarité de notre coopération qui doit être fructueuse et féconde".



"Aujourd’hui, il est inadmissible que le Tchad ne puisse pas atteindre l’objectif d’autosuffisance alimentaire à la lumière des ressources colossales mobilisées au bénéfice du monde rural", selon Déby, qui a cité pour exemple "le cas particulier de l’agriculture et de l’élevage qui paraît suffisamment révélateur de l’état général de nos multiples projets et programmes".



