Libye: Des trafiquants tchadiens tués par des milices libyennes

Un convoi de trafiquants tchadiens et d'immigrés érythréens est tombé hier dans une embuscade tendue par une milice libyenne, dans la zone de Koufra, situé à la frontière Libyenne.



L'incident a entraîné la mort de 8 présumés trafiquants d'immigrés clandestins, tous de nationalité tchadienne, d'après plusieurs sources recueillies par Alwihda Info. Quatre rescapés de nationalité tchadienne auraient franchi la frontière soudanaise et seraient présentement entre les mains de forces régulières soudanaises, d'après la même source.



Ces jeunes trafiquants tchadiens n'appartiennent à aucun mouvement rebelle hostile au pouvoir, comme cela a été annoncé par une chaine de télévision et la presse libyenne.



Alwihda Info a pu décliner l'identité des victimes qui appartiennent tous à la communauté de Donza, originaires de Faya Largeau. Il s'agit des personnes tuées par les milices libyennes : Brahim Tourai, Mahamat Bandai Eliye, Moussa Gori Dirde, Djoumaye Barkaye Galma, Hassabalah Galmai Waima, Brahim Togoi, Yosko Chahain et Yaya Hemchi.



La Libye, après la chute de Kadhafi est devenu une zone d'instabilité face à l'inexistence d'une structure étatique. Les trafiques en tout genre s'opèrent dans cette contrée pour générer des fonds illicite.