Libye : Trente combattants tchadiens faits prisonniers

Trente combattants appartenant à l'opposition politico-militaire tchadienne auraient été faits prisonniers par les hommes du général Khalifa Haftar autour de la base militaire de Tmanahat, en Libye, a en croire le lieutenant Majfal Hissent Alsirti du 12ème régiment.



L'opposition tchadienne combattait aux côtés des milices islamistes à Benghazi, selon le porte parole militaire.



Les hommes du Maréchal Haftar ont annoncé avoir chassé jeudi toutes les milices de la ville de Sebha (sud) et occupé l'aéroport et sa base militaire.



De leur côté, les rebelles tchadiens stationnés à Sebha et aux alentours ont annoncé leur retrait conformément à un accord intervenu grâce aux bons offices des dignitaires de la région. Ils ont diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant leur retrait un peu plus loin vers le Sud.