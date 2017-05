Libye: Un groupe s’est emparé d’une prison dans le sud de Tripoli

Un calme précaire en soirée

« C’est leur cadeau aux citoyens pour le mois de ramadan »

Six ans après la révolte ayant mis fin à la dictature de Mouammar Kadhafi, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition, victime d’une insécurité persistante, d’une économie en lambeaux et de rivalités politiques incessantes.

