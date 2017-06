Libye: seif el Islam s'auto proclame nouveau guide

Après sa libération, saïf Kadhafi a été nommé nouveau « guide » libyen par plusieurs tribus du pays. A ce titre, il s’est adressé à son peuple. Le deuxième fils du défunt guide libyen a profité de cette occasion pour adresser un message à la jeunesse africaine depuis la ville de Zentan. « Je suis libre et j’aimerais contribuer dans l’avenir à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durable en Libye. » a-t-il déclaré avant de poursuivre: « Je n’abandonnerai jamais la mission de mon père celle pourquoi il n’est plus parmi nous aujourd’hui. Je suis jeune et formaté pour la même mission! Cette mission conduisant à la liberté, et à la dignité de l’homme. Que la jeunesse africaine soit sûre que la mémoire de mon père ne sera jamais trahie» D’après l’avocat de saïf Kadhafi, ce dernier veut profiter de sa popularité pour mener son pays sur la voie d’une trêve nationale. Amnistié, après près de six ans de détention, Saïf joue un rôle important pour l’instauration d’une trêve nationale dans un pays déchiré par une guerre civile, a fait savoir son avocat. « Saïf al-Islam a sa propre stratégie pour parvenir à une trêve nationale, et il jouera un rôle certain dans cette étape et sa grande popularité y contribuera », a expliqué l’avocat. Un proche du clan Kadhafi avait déclaré que dans les jours qui viennent Saïf al-Islam Kadhafi devait adresser un autre message au peuple libyen et à la communauté internationale dans le but de mettre un terme à l’anarchie et à la guerre intestine qui rongent le pays. Rappelons que c’est en 2011 que Saïf al-Islam avait été arrêté puis condamné à mort. Mais après six ans d’incarcération, il a été amnistié, puis relâché il y a quelques jours. Dans les heures qui ont suivi l’annonce de sa libération, Ahmed Moukhareb al-Kadhafi a déclaré que « de grandes surprises » nous attendaient dans les semaines qui viennent. Afrikmag http://revelateur.net/libye-saif-kadhafi-nouveau-guide-voici-son-message-a-son-peuple/