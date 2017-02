Lomé accueille en mars la première réunion du Comité technique spécialisé de l’UA

Lomé, le 14 février 2017-La Commission de l'Union africaine (CUA), en collaboration avec le Gouvernement de la République du Togo, la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) organise la première réunion du Comité technique spécialisé de l’UA sur le transport, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l'énergie et le tourisme qui se tiendra à Lomé (Togo) du 13 au 17 mars 2017.



L'objectif principal de cette réunion est d'évaluer les progrès et les réalisations atteints dans la mise en œuvre des grands programmes et projets d'infrastructure régionaux et continentaux à ce jour et d'adopter des décisions sur la voie à suivre pour accélérer leur mise en œuvre.



Les objectifs spécifiques de cette réunion sont entre autres, l’examen de l'état d'avancement des décisions et déclarations adoptées lors des précédentes conférences ministérielles et des sessions de l'Assemblée de l'Union africaine (UA) sur les transports, l'énergie et le tourisme. Il s’agira aussi d’évaluer les progrès réalisés par les principales institutions régionales et internationales dans le financement et l'investissement dans des projets régionaux dans les secteurs de l'énergie, des transports et du tourisme, en particulier ceux du Plan d'action prioritaire du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP) Projets au titre de l'Agenda 2063 de l'UA.



Les travaux de cette réunion porteront aussi sur l’analyse des moyens d'accroître les ressources financières nationales et régionales pour financer des projets régionaux de transport, d'énergie et de tourisme. Les participants vont également adopter des plans d'action à jour pour les programmes et initiatives d'infrastructure à entreprendre pour la période 2016-2018 aux niveaux régional et continental.



Les participants seront les ministres responsables de l'énergie, des transports (aériens, ferroviaires, routiers et maritimes) et du tourisme, ainsi que des experts des États membres de l'UA, des institutions spécialisées de l'Union africaine (UA), des organisations internationales, des partenaires au développement, du secteur privé et de la société civile traitant de l'énergie, des transports et du tourisme.