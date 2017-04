Lomé accueille une conférence sur les crashs aériens en Afrique

Lomé, le 10 avril 2017- Une conférence consacrée aux services de recherches et opérations de sauvetage en cas de crash aérien a démarré ce lundi à Lomé.



Cette conférence est organisée par la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), en collaboration avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).



Cette rencontre qui va durer trois jours va aboutir à l’adoption d’une déclaration pour l’amélioration du service fourni par l’OACI en Afrique en l’occurrence sur la coordination et la coopération inter-états.



En ouvrant les travaux de cette rencontre, le ministre togolais des Transports, Ninsao Gnofam, a déploré le taux toujours trop élevé d’accidents en Afrique alors que le continent ne représente que 3% du trafic aérien mondial.



« Cette triste réalité doit conduire les Etats africains à se conformer aux exigences et aux normes internationales pour inverser la tendances », a indiqué le ministre GNOFAM.