Lomé et Lusaka renforcent leurs liens de coopération

Lomé - Le Chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé a achevé ce mardi une visite d'amitié et de travail de 48 heures en terre zambienne. Au cours de son séjour, il a rencontré et échangé avec le président zambien Edgar Chagwa Lungu sur les relations économiques entre le Togo et la Zambie.



Au premier jour de sa visite le lundi 8 mai, le président Faure Gnassingbé et sa délégation ont eu une séance de travail avec les autorités politiques de la Zambie avec à leur tête le président Edgar Chagwa Lungu. Au menu des échanges, le renforcement des relations bilatérales dans le domaine économique, la situation politique et sécuritaire en Afrique. « Nous avons identifié plusieurs domaines, notamment dans l'agriculture, les mines et la production d'énergie. Nos deux pays ont beaucoup de similarité. Il y a un fort potentiel pour une coopération nouvelle entre le Togo et la Zambie », a déclaré le président zambien.



Après la séance de travail au "State House" (la présidence zambienne), le chef de l'Etat togolais a rendu une visite de courtoisie à Kenneth Kaunda (92 ans), premier président de la Zambie indépendant en 1964. Figure emblématique de la lutte pour l'indépendance dans son pays, Kenneth Kaunda avait dirigé la Zambie pendant 27 ans. Aujourd'hui l'homme est sollicité comme médiateur dans la résolution des conflits sur le continent, il est également ambassadeur de la lutte contre le Sida en Afrique. « C'était une rencontre riche en enseignement et une véritable source d'inspiration », a déclaré le président togolais à l'issu de ses échanges avec l'ancien président zambien. Cette première journée de la visite d'Etat va se terminer par un dîner officiel offert par le président Edgar Chagwa Lungu à son hôte.



Le lendemain et dernier jour de son séjour, Faure Gnassigbé et sa suite se sont rendus sur le site de l’usine UMCIL (Universal Mining & Chemical Industries) à Kafue. UMCIL est le plus grand producteur d’acier et de fer en Zambie. Il est également implanté en Afrique du Sud et au Burundi. L’objectif des responsables de cette entreprise est d’offrir au marché extérieur une production 100% locale. Sa production mensuelle est de 7000 tonnes de produits finis en fer et en acier laminés pour la Zambie et les pays de la région.



« L’autre point important de cette visite était d'examiner les moyens de développer la coopération dans le secteur minier », a indiqué l’assistant spécial du chef de l’Etat zambien, Amos Chanda. Le président Faure Gnassingbé à la fin de sa visite a une nouvelle fois conviée le président zambien à prendre part au sommet Israël-Afrique, le premier du genre que le Togo s'apprête à organiser en octobre prochain à Lomé. Une invitation qu'Edgar Chagwa Lungu a accueillie favorablement. Notons que le président de la République Faure Gnassingbé avait à ses côtés lors de son voyage en Zambie, le ministre des Affaires étrangères Robert Dussey et le ministre du développement à la base et de l'emploi des jeunes Victoire Tomégah-Dobgé.