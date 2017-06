ACTUALITES (MOER-TCHAD) lance sa prochaine campagne crowdfunding du 12 au 30 Juin 2017.

Joel Tinodjiel Bonjour chers Rédacteurs, Nous venons par la présente au nom de l’Association dénommée « Maison des Orphelins et des Enfants Bonjour de la rue du Tchad (MOER-TCHAD) solliciter votre soutien pour la réussite de prochaine campagne crowdfunding qui aura lieu, Dieu voulant du 12 au 30 Juin 2017. En effet, la « M.O.E.R-Tchad » est une organisation à but non lucratif qui a pour Mission principale de secourir les Orphelins, les Enfants de la rue et de tous les autres enfants victimes de mauvaises pratiques, en leur témoignant un Amour sincère afin de favoriser leur réinsertion dans la société paisible. Créée en 2009, MOER-TCHAD est autorisée par le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique à fonctionner sur l’ensemble du territoire tchadien depuis le 23 Août 2010. En tant que jeune association, nous ne cessons d’apporter d’assistance multiforme à plus de 80 enfants vulnérables du Tchad sur nos propres fonds depuis 2010. Depuis 2012, nous avions cherché à être en partenariat avec Global Giving, une plateforme basée aux Etats Unis d’Amérique et en Grande Bretagne. Dieu merci, cette année 2017, notre Application a été approuvée et nous avions pu poster un projet dans leur site (https://www.globalgiving.org/projects/reinserting-35-street-children-in-chadian-families/). Néanmoins, pour être gradué et devenir leur partenaire permanent, Il faudra réussir à collecter au moins 5000 dollars de 40 donateurs lors de la Campagne qu’ils organisent périodiquement. Selon leur calendrier, Global Giving va lancer la Campagne Crowdfunding du 12 au 30 Juin 2017. Nous sollicitons donc votre soutien afin de nous aider à partager notre projet à travers les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et si c’est possible par e-mail à vos connaissances et collègues afin de nous accompagner pour la réussite de cette activité. Nous serons très fiers de partager avec vous et vos connaissances les moindres détails de ce projet. Nous vous remercions et espérons vous lire bientôt !

