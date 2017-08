Madeleine Alingué : «Nous devons revigorer notre sentiment national pour renforcer la paix»

« Nous devons revigorer notre sentiment national pour renforcer la paix »

"Le 57ème anniversaire de l’indépendance du Tchad est un évènement à célébrer. C’est un évènement de solidarité, de communion, d’union et je crois qu’en ce sens nous sommes tous réunis ici pour célébrer cela. Nous vivons des moments peut-être de tension mais je crois que ce sont des dates qui nous permettent de revigorer notre sentiment national et d’être autour du chef de l’Etat pour pouvoir célébrer cela. Je lance un message de paix, d’union et de solidarité à toute la nation Tchadienne. Le 57ème anniversaire c’est le 57ème anniversaire de tous et on voudrait féliciter bien sûr toutes les Tchadiennes et tous les Tchadiens pour cette fête nationale", a déclaré la ministre, porte-parole du gouvernement à Alwihda Info.