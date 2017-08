Mahamat Saleh Haroun : "L'éducation nationale doit prendre la charge de la paix et du vivre ensemble"

« Il est important que l’éducation nationale prenne en charge la question de la paix et du vivre ensemble »

"J’ai remarqué, pendant que le modérateur commentait le défilé, le son coupait tout le temps. Vous l’avez remarqué ? Après 57ans d’indépendance, on ne devrait plus avoir ce genre de problème. Ça me parait très important. Vous savez, la guerre, on ne l'a choisis pas. Si le Tchad a fait la guerre, sans doute qu’il était obligé quelque part de se défendre. C’est ça. Je pense, comme toute nation souveraine quand on veut défendre ses droits, qu'on n’a pas d’autres solutions que de répondre quand on est attaqué. Maintenant c’est la période où l’on essaie de bâtir une culture de la paix. C’est important. Sans la paix, il n’y a pas de développement possible. Il n’y a pas d’inscription de chose dans le long terme, c’est pour ça qu’il est important que l’éducation nationale prenne en charge cette question de la paix et du vivre ensemble et que nos enfants apprennent ça très tôt dès le bas âge", a déclaré le ministre de la Culture, Mahamat Saleh Haroun à Alwihda Info.