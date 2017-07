Mali : Idriss Deby arrive à Bamako pour le sommet du G5 Sahel

Le chef de l'Etat tchadien est arrivé en début de soirée à Bamako, dans la capitale malienne, où il prendra part demain à un sommet extraordinaire du G5 Sahel, en présence de plusieurs chefs d'Etat d'Afrique et de leur homologue français, Emmanuel Macron.



Le G5 Sahel s'attelle à la mise en place d'une force militaire africaine de plusieurs milliers d'hommes pour combattre le terrorisme.



Le G5 Sahel est un cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de politiques de développement et de sécurité, créé lors d'un sommet du 15 au 17 février 20141 par cinq États du Sahel : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad.