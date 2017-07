Mali : Idriss Déby va s'entretenir avec le Président français Emmanuel Macron

Dans la capitale malienne, le Président tchadien Idriss Déby participe ce dimanche aux côtés de ses pairs Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Christian Rock Marc kaboré du Burkina-Faso, Mohamed Ould Abdelaziz de la Mauritanie, Mamadou Issoufou du Niger et de la France, Emmanuel Macron aux travaux du sommet extraordinaire du G5 Sahel axé sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région du Sahel.



Un sommet au cours duquel, il sera beaucoup plus question de l’opérationnalisation de la force mixte du G5 Sahel composée de près de 10.000 hommes.



Les pays membres du G5 Sahel qui sont liés par un accord de coopération diplomatique, militaire et judiciaire sont ainsi résolument engagés à vaincre le terrorisme par tous les moyens et à traquer sans merci, les bandes criminelles armées qui opèrent à visage découvert, dans toute la zone sahélo-saharienne.



Au programme, un entretien avec Emmanuel Macron



Le programme du sommet du G5 prévoit une réunion à huis-clos entre Chefs d’Etat et élargie au Président français Emmanuel Macron ainsi qu’une conférence de presse.



Le chef de l'Etat Idriss Déby aura notamment des entretiens en terre malienne avec ses homologues du G5 Sahel et avec le Chef de l’Etat français Emmanuel Macron, confirme la Présidence de la République du Tchad.



Une déclaration de Bamako sera rendue publique, détaillant les nouvelles stratégies et la vision du G5 Sahel.