Mali : L'UA condamne l'attaque terroriste et appelle à un soutien urgent de l'ONU

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), M. Moussa Faki Mahamat, condamne fermement l'attaque terroriste contre les forces de sécurité et les civils à la station du campement Kangaba, à l'est de Bamako, au Mali.



Le président exprime les sincères condoléances de l'UA aux familles des victimes et souhaite un rétablissement rapide des blessés. Il réitère la solidarité de l'UA avec le gouvernement et le peuple du Mali et son engagement continu à soutenir le pays dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité.



Moussa Faki a déclaré que "l'attaque épouvantable de la nuit dernière, qui survient un peu plus d'une semaine à la suite de ma tournée dans cinq pays dans la région du Sahel, renforce le besoin urgent de la communauté internationale de soutenir l'accord de coopération G5-Sahel pour traiter les problèmes de sécurité, y compris le terrorisme, la criminalité transnationale organisée et les conflits intercommunautaires".



"Je tiens à souligner l'importance cruciale du soutien du Conseil de sécurité aux efforts collectifs des pays de la région, dans le cadre du partenariat UA-ONU fondé sur les dispositions pertinentes du Chapitre VIII de la Charte de l'ONU", a-t-il ajouté.