Mali : l'ONU condamne des attaques contre la MINUSMA à Douentza et Tombouctou

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a condamné lundi soir des attaques contre des camps de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) à Douentza et à Tombouctou, au cours desquelles un Casque bleu des Nations Unies, un soldat malien et un gendarme malien ont été tués, ainsi que six contractuels maliens. Plusieurs autres personnes ont été blessées lors de ces attaques.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39...