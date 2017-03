Maroc : Le nouveau gouvernement verra enfin le jour

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD), Rassemblement National des Indépendants (RNI), Mouvement Populaire (MP) et Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), quatre partis formant l'ancienne majorité, feront partie de ce nouveau gouvernement.



Ils seront renforcés par l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et l'Union Constitutionnelle (UC).



Saad Eddine El Othmani a été nommé au poste de Premier ministre la semaine dernière par le roi Mohammed VI. Il a succédé à Abdelilah Benkirane, qui a échoué sa mission de former un nouveau gouvernement après les élections législatives d'octobre dernier.



Avec cet accord, l'islamiste du PJD met donc fin à une situation de blocage politique qui a duré six mois.



Son prédécesseur, Abdelilah Benkirane, avait juré que l'USFP ne sera jamais au gouvernement. Une position qui a fait plonger le Maroc dans une crise qui a conduit à sa mise à l'écart et sa substitution par Saad Eddine El Othmani.