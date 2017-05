Maroc : Les Rifains manifestent dans le calme

Ce mouvement est né après la mort tragique de Mohcine Fikri, un poissonnier d'Al Hoceima, qui a été tué en octobre dernier après avoir été broyé par une benne à ordures. Depuis sa mort, la protestation n'a pas cessé de prendre de l'ampleur.



La manifestation, qui a commencé par une allocution de Nasser Zefzafi "l'insurgé du Rif" et l'homme fort de ce mouvement de contestation, s'est déroulée dans le calme. Elle a débuté à la Place Anoual et s'est terminée à la Place Mohammed VI (Place des martyrs, autrement dit).



Fidèles à leurs habitudes, les manifestants ont brandi des pancartes, le drapeau berbère, aux couleurs jaune, verte et bleue frappé de la lettre Z en Tifinagh, et l'éphémère république du Rif proclamée dans les années 1920. Ils ont crié "Vive le Rif", "Non à la militarisation", "Etes-vous un gouvernement ou un gang ?" et autres slogans dénonçant la "corruption" de l'Etat.



Nasser Zefzafi, le leader du mouvement, a repris la parole une nouvelle fois à la fin de la manifestation et a longuement harangué la foule.



Il a rejeté les accusations de séparatisme et a dénoncé la corruption de l'exécutif et des politiciens locaux, les mafias locales, l'esprit de répression de l'Etat et de ses services de renseignement qui manipulent les institutions, le sous-développement de la région et la présence massive des militaires dans la ville d'Al Hoceima.



A Rabat, une manifestation de soutien et de solidarité au mouvement de protestation du Rif a été organisée devant le parlement. Elle a réuni plus de 500 personnes.