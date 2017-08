Medias:"Lescoopsducamer" devient "lescoopsdafrique" !

Le lancement de l'ADIA(Agence digitale d'informations africaines) dénomée lescoopsdafrique est annoncé ce 21 aout 2017. Avec pour siège Canada,"lescoopsdafrique" a choisi yaoundé,la capitale politique camerounaise pour y implanter sa rédaction centrale.Anne Edouard Mindjouli,la directrice adjointe des rédactions précise que:"le choix de cette implantation au Canada et au Cameroun vise à couvrir au mieux l'Actualité africaine et celle de sa diaspora.Actuellement,nous cherchons des compétences multiples pour asseoir un outil efficace de développement de l'Afrique.Notre ambition est de devenir une agence continentale au service des gouvernements africains et de leurs partenaires".

Les promoteurs sont un groupe des journalistes amoureux de l'amoureux et soucieux de son développement.Ces derniers entendent offrir l'actualité en trois langues:le français,l'anglais et l'Espagnole.Mais,avec le temps,souligne Anne Edouard Mindjouli,"nous allons mettre sur pied une rédaction en langue chinoise et turque.vous savez qu'actuellement,la Chine et la Turquie sont des partenaires stratégiques des africains". Nous y reviendrons!