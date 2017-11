Mercer (www.Mercer.com), un leader mondial du conseil Santé, Investissements et Ressources humaines, et première entreprise de conseil en investissement institutionnel et filiale en propriété exclusive de Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC) (www.MMC.com), a annoncé une expansion de sa présence dans le cadre d’une importante initiative stratégique pour un meilleur service dans la région… Read […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...