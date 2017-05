Message à Mari Le Pen "donnez nous nos biens Mme Le Pen pour pouvoir quitter non seulement la France mais toute l'Europe"

[[1]]url:#_ftnref1 Histoire du Monde au XVème siècle, sous la direction de Patric Boucheron, ouvrage coordonné par Julien Loiseau, Pierre Monnet et Yann Potin, éd. Fayart 2009, chapitre I, Le continent détourné, frontières et mobilité des mondes africains, chapitre IV, p. 93-104

Dommage que le débat de mercredi a occulté l'Afrique tant du côté des journalistes que celui des deux candidats. l'absence de l'Afrique dans le débat illustre bien à quel point ce continent reste marginalisé dans l'esprit et les actes de l'Occident. Et lorsque Marie Le Pen concentre ses agressivités sur les étrangers vivant en France, les immigrés, elle ignore si l'on peut se permettre de le dire, l'histoire de la France dont son développement n'a pas été possible sans l'exploitation et le pillage de l'Afrique d'une manière directe ou indirecte. Elle ignore l'Eldorado du Monde qui n'est autre que l'Afrique depuis le VIIIème siècle avec ce qu'on appelait autrefois l'or du Soudan; lorsqu'une charge de dromadaire en sel vaut à Tombouctou un kilogramme d’or, alors qu’un cheval s’échange contre quinze esclaves. Lorsque les esclaves eut tendance, à la fin du XVème , à se substituer au métal précieux. Par honnêteté Marie Le Pen doit avoir le courage d'éclairer le peuple français sur le pillage de ses grands parents des mannes africaines dès le début du XVIème siècle dans les zones aurifères des hautes vallées du Sénégal et du Niger (gisement de Bambuk et de Bouré), et dans les montagnes des pays asante et akan, et des hauts plateaux zimbabwéens. Bien sûr que les africains dont la grande partie exploitée dans des sales boulots ( vigiles, nettoyage des rues, ménages...) et que leur présence en France dérange la famille Le Pen, sont prêts maintenant à révendiquer tout ce que les grands parents de Le Pen ont pillé en Afrique à commencer par le comptoir de Sao Jorge da Mina qui fournissait plusieurs centaines de kilogrammes d’or par an pendant un siècle, le pillage de la forêt qui constituait le réservoir de richesses où on a puisé pendant un siècle: hommes, or, bois précieux, ivoire en partent sans aucune compensation réelle, sans oublier les plus grandes plantations sucrières dans lesquelles de milliers des hommes et des femmes ont péri dans les travaux forcés. Combien la traite d'esclavages a t-elle rapportée à la France et l'Europe Mme Le Pen? Il est convenu de retenir la date de 1444 comme point de départ de la traite atlantique avec l’expédition au mois d’août de 240 maures à Lagos au Portugal. Faisons le calcul et donnez nous nos biens Mme Le Pen pour pouvoir quitter non seulement la France mais toute l'Europe.Abou Adil