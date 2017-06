Message de S.E. Amb. Smail Chergui, Commissaire Paix et Sécurité de la CUA à l’occasion des célébrations de la Journée Africaine des Frontières, le 07 juin 2017

Africaines et Africains,

En ce 7 juin 2017, nous commémorerons la Journée Africaine des Frontières, comme nous l’avions fait les années précédentes à cette même date, depuis que les Ministres africains en charge des frontières l'ont instituée, le 25 mai 2010. Cette célébration offre l’opportunité de mettre en relief le Programme Frontière de l’Union Africaine (PFUA) et d’inviter les Etats membres à davantage s’impliquer dans sa mise en œuvre en vue de prévenir les conflits et promouvoir l’intégration continentale et régionale.

Source : http://www.peaceau.org/fr/article/message-de-s-e-a...