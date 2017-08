Meurtre, viol, assassinat, infanticide, rébellion : session criminelle de la cour d'appel d'Abéché

Le gouverneur de la région du Ouaddaï, Mahamat Bérchir Okoromi a pris part ce matin à l'ouverture de la séance des délibérés de la première session criminelle de la cour d'Appel siégeant à Abéché, en présence notamment du procureur général Namia Noeil et des parties civiles.



"Aujourd'hui, nous sommes venus au terme final du procès organisé par la cour d'appel", a déclaré le procureur général.



La session se tenait du 31 juillet au 4 août à Abéché. Plusieurs affaires étaient en instance, selon le substitut du parquet général.



La plupart des dossiers provenaient d'Abéché, mais aussi d'Am Timan. Ils sont au total une trentaine de personnes à être inculpés, dont deux femmes.



Abdelkérim K. était jugé pour assassinat, au même titre qu'Adout I., Ambenne A., Idriss I., et Brahim I. Deux autres inculpés étaient jugés pour le même crime, Arbab M., et Mahamat A. Des affaires de meurtres par Ahmat A., à Am Timan, Ibrahim A., Ibrahim D., et Yaya à Abéché, ont notamment été jugés, tandis q'une femme, Zenaba H. a été reconnue coupable d'infanticide. Pour sa part, Mahamat S., est reconnu coupable de viol, de même que Mariam D., mais sur mineur.



Ces sessions ont été organisées avec le soutien du projet d'appui à la justice au Tchad, en sa phase 2 (PRAJUST 2), dans le cadre de la coopération du Tchad avec l'Union Européenne, afin de garantir l'accès à la justice et la défense des droits humains.