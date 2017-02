Mgr Dominique Banlène Guigbile prend la tête du diocèse de Dapaong

Lomé, le 6 février 2017-Le nouvel évêque du diocèse de Dapaong a pris fonction ce dimanche au cours d’une grande cérémonie, après l’ordination la veille en présence du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale et des membres du gouvernement.



La prise de fonctions de Mgr Dominique Banlène Guigbile intervient quelques mois après sa nomination au poste d’évêque du diocèse de Dapaong. La cérémonie d’ordination a eu lieu le 04 février au cours d’une grande messe présidée par le cardinal Philippe Ouédraogo, Archevêque de Ouagadougou.



Mgr Dominique Banlène Guigbile devient désormais le chef de l’Eglise catholique dans le diocèse de Dapaong qui compte plus de 60000 fidèles. L’évêque a été félicité par le chef de l’Etat qui n’a pas pu assister à la cérémonie. « Je félicite Mgr Dominique Banlène Guigbile pour sa nomination et son ordination épiscopale de ce jour. Mes prières et mes vœux de succès l'accompagnent dans son sacerdoce », a écrit le président de la République sur son compte Twitter.



Avant sa prise de fonctions, le père Dominique Banlène Guigbile était curé et vicaire épiscopal pour la Coordination pastorale. Né le 30 décembre 1962, le prélat a fait ses études au Togo et au Bénin avant d’être ordonné prêtre en décembre 1992. Mgr Dominique Banlène Guigbille a successivement été vicaire de la paroisse Sainte Monique de Dapaong et directeur du Foyer Séminaire Payenn Saint Clément de Dapaong. Il fera ensuite des études à Strasbourg en France avant de revenir au pays pour continuer son sacerdoce.