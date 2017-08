Mgr Edmond Djitengar : «Il y a un temps pour faire la guerre et pour faire la paix»

« Les Tchadiens doivent être fiers de leur appartenance à un seul et même pays »

"J’en suis très fier de cette célébration. C’est peut-être la fête que je ressent le plus au niveau national puisque je n’étais pas encore adulte mais jeune adolescent quand nous avons été indépendants, j’ai compris que c’est un évènement important pour la vie de notre pays. J’ai participé à toutes les fêtes de 11 août parce que c’est vraiment ma fête. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Nous estimons que le temps de la paix est arrivé. Et cette paix, nous devons la consolider et la construire ensemble. Il faut que les Tchadiens soient fiers de leur pays. Les Tchadiens doivent aimer le pays et en être fiers, sentir leur appartenance à un seul et même pays. Nous devons le construire ensemble", a déclaréà Alwihda Info.