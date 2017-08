Migrants: la Libye interdit "tout navire étranger" près de ses côtes

La marine libyenne a annoncé jeudi la création au large du territoire d'une zone de recherche et de sauvetage, qu'elle interdit sauf autorisation aux navires étrangers, en particulier aux ONG patrouillant en eaux libyennes pour secourir des migrants.



La Libye a déclaré "officiellement une zone de recherche et de secours", a déclaré en conférence de presse le général Abdelhakim Bouhaliya, commandant de la base navale de Tripoli. "Aucun navire étranger n'a le droit d'y accéder, sauf demande expresse de la part des autorités libyennes". Un porte-parole de la marine a lui affirmé que la décision visait explicitement "les ONG qui prétendent vouloir sauver les migrants clandestins et mener des actions humanitaires".