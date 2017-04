Mise en place prochaine d’un écosystème permettant aux collectivités territoriales d’Afrique d ’accéder à la finance climatique

L’organisation panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique) ([www.UCLGA.org](http://www.uclga.org/)) a organisé le 7 avril 2017 à Rabat (Maroc), un atelier de réflexion sur l’accès des collectivités territoriales d’Afrique à la finance climatique. Seuls les Etats sont responsables des négociations et des engagements qui en découlent dans la lutte contre les… Read more on […]http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...