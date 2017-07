COMMUNIQUE Montran, Interoute et HWG s’allient pour proposer des solutions SaaS de trésorerie et de paiement au secteur bancaire

Alwihda Info | Par Ghislaine Lory - 18 Juillet 2017 modifié le 18 Juillet 2017 - 17:22

Possédant une expérience de plus de 35 ans dans le développement de solutions de paiement robustes à destination des plus grandes institutions financières internationales, Montran propose désormais ses applications de paiement et de gestion de trésorerie à la demande.

Un nouveau modèle qui révolutionne la banque, le cloud sécurisé accélérant les déploiements, apportant ainsi de la flexibilité et de l’élasticité Paris, 18 juillet 2017 – Montran Corporation, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et services de gestion de trésorerie, de paiement et d’infrastructures de marché, annonce un partenariat avec Interoute et HWG. La combinaison du réseau cloud privé mondial d’Interoute et de l’expertise du fournisseur de services managés HWG permet aux clients de déployer les applications de Montran en mode SaaS. Fournir des solutions d’infrastructure de marché, à la demande, via le cloud, aidera les clients à s’adapter à un marché financier extrêmement changeant et très régulé.



Possédant une expérience de plus de 35 ans dans le développement de solutions de paiement robustes à destination des plus grandes institutions financières internationales, Montran propose désormais ses applications de paiement et de gestion de trésorerie à la demande. Il s’agit d’une offre packagée complète, ou disponible sous forme de solutions modulaires évolutives à destination des banques, sécurisées dans le cloud mondial reposant sur le réseau privé d’Interoute, et gérées par le prestataire HWG.



« Nous avons décidé de signer un partenariat avec Interoute et HWG car ils sont capables de fournir la performance cloud sécurisée nécessaire au règlement des paiements instantanés de quelques-unes des plus grandes banques centrales et institutions de compensation. De plus, de nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées à la demande en conformité avec les dernières règles en vigueur, » explique Keith Esca, Business Dvelopment Manager chez Montran Corporation. « Prenons la directive PSD2 par exemple. PSD2, prolongement de la première directive sur les services de paiement (PSD), exige que les banques mettent leurs données clients à la disposition des prestataires de service de paiement via des interfaces de programmation applicative (API) et respectent les standards de sécurité. Le cloud d’Interoute, étroitement surveillé par HWG, hébergera notre passerelle de services et nous permettra d’offrir une sécurité supplémentaire en garantissant aux prestataires un seul point d’entrée aux API des banques, via le cloud. »

Cela permettra aux produits de Montran d’être facilement intégrés aux systèmes propriétaires et environnements internes d’une banque, tout en adaptant le coût des solutions aux besoins de l’activité. La possibilité d’accéder à ces services depuis le cloud est grandement bénéfique pour les petites et moyennes institutions financières qui n’auraient pas les moyens d’exploiter une infrastructure informatique interne. Cela permet également de réduire le temps de mise sur le marché de nouveaux services à valeur ajoutée pour les plus grandes banques.



Ce nouveau mode de distribution offre les mêmes avantages qu’une application installée chez le client ou en service bureau, en apportant pour ses offres et sa conformité : une plus grande facilité de déploiement, de la flexibilité, de l’élasticité et un temps de mise sur le marché plus court grâce au cloud. En plus, le mode SaaS réduit les frais liés à l’infrastructure, par rapport aux solutions hébergées en interne.



« Dépendre de la technologie pour assurer l’ensemble des transactions journalières signifie que les régulateurs n’accepteront aucune erreur ni aucun temps d’arrêt, » ajoute Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute. « Les organisations proposant des services financiers ont besoin d’une architecture évolutive capable de garantir résilience et haute disponibilité. Ce partenariat nous permet d’allier l’expérience de Montran dans la fourniture de solutions critiques et les services spécialisés de HGW. en matière de gestion de la sécurité à notre capacité à fournir une infrastructure TIC qui garantisse une performance, une sécurité et une évolutivité optimales. »



Montran compte proposer des solutions de bout en bout sur la plateforme – depuis les transactions des ménages jusqu’aux paiements multinationaux en passant par les produits de gestion de trésorerie. Chacune s’adressera aux besoins des marchés financiers en matière d’API, de paiements instantanés et d’initiatives PSD2.



La plateforme de Montran s’appuie sur le Virtual Data Centre (VDC) d’Interoute, une infrastructure cloud intégrée à son réseau numérique mondial comptant 17 zones cloud à travers le monde. Le VDC d’Interoute est capable de fournir une IaaS publique, privée ou hybride s’appuyant sur son réseau privé mondial, un support idéal pour des produits SaaS flexibles et évolutifs. L’architecture de réseau privée signifie que la sécurité est inhérente à la plateforme cloud et les technologies et référentiels de données existants peuvent être intégrés sans modifier les applications.



La solution SaaS de Montran intègre un système de « Security by Design » délivré par HWG K-SEC, une solution rassemblant plusieurs technologies permettant de réduire le temps de mise en conformité et améliorant l’évolutivité des performances. K-SEC est basé sur un ensemble de fonctionnalités de sécurité avancées en matière de détection, combinées à des techniques d’autoapprentissage innovantes permettant de prévenir en temps réel les menaces même non-identifiées au préalable. HWG fournit un centre de sécurité et d’assistance 24H/24 au niveau mondial, en charge de surveiller, contrôler et ajuster en permanence l’infrastructure des paiements, tout comme la gestion des applications en fonction du client bancaire.





Dans la même rubrique : < > Cameroun : Assassinat d'une étudiante tchadienne, la CTDDH exige une enquête Interoute classé par le Gartner parmi les leaders du Magic Quadrant de l’hébergement cloud hybride managé en Europe, pour la quatrième année consécutive "Nos détracteurs, confondus, et ne pouvant plus mettre en doute les accusations portées sur Vodafone Cameroun"