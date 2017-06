Mort en Libye du colonel Erdmi, le comchef de l'UFR

Le colonel Erdmi Comchef de l'UFR (un mouvement armé de l'opposition tchadienne) aurait trouvé la mort ce samedi dans un accident de circulation à Djoufra, en Libye. Le colonel Abdoulaye Abouna a trouvé la mort avec deux de ses éléments dans un accident de circulation même si d'aucuns estiment que les circonstances exactes de sa mort restent à élucider.



Donné pour mort par les autorités soudanaises lors des affrontements survenus fin mai dans le Darfour, l'UFR a dans un communiqué apporté un démenti formel. Ce qui est sûr, le défunt était dans le Darfour avec l'opposition armée soudanaise de Mini et il a réussi à se retirer après l'échec de l'offensive des rebelles soudanais.



La mort du colonel Erdmi pourrait être un coup dur pour le mouvement de M. Timane Erdimi.



Soutenue militairement par une partie des tendances libyennes proche des islamistes, l'opposition tchadienne dont le nombre total est estimée à environ 5.000 combattants est loin de représenter un danger au régime du Président Idriss Deby, en raison de son stationnement en territoire libyen, ses divisions claniques et son harcèlement militaire par le général Khalifa Haftar qui gagne du terrain au sud de la Libye non loin des fiefs de l'opposition tchadienne.