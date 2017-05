N'Djamena : Des unités de production de glaces fermées pour manquements graves à l'hygiène

La commune de 5ème arrondissement de la ville de N’Djamena a procédé, hier, lundi 22 mai 2017, à la fermeture provisoire, de 7 unités de fabrique de glace, dans sa circonscription administrative. Cette décision est intervenue suite au contrôle effectuée par une équipe constituée des techniciens du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) conduite par le maire de la commune du 5ème arrondissement ayant effectuée une descente dans quelques unités de fabrique de glace pour y prélever quelques échantillons.



Les résultats de l’analyse physico-chimique et micro-biologique du Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) sur ces unités de fabriques de glace visitées relèves entre autres le taux élevé de chlorure, l’utilisation abusive de l’eau de javel et une eau de production de mauvaise qualité, indicateurs de manquements d’hygiène.



Ce comité de gestion des résultats, après avoir constaté ce manquement grave d’hygiène, relevé dans le rapport du centre de contrôle, a décidé de fermer ces 7 unités de production des glaces incriminées, jusqu’à ce qu’elles se conforment aux normes.



D’après le rapport dont Alwihda Info s’est procuré une copie, le centre de contrôle a fait un constat physique sur les 7 unités de production de glaces visitées, montrant de graves manquements aux règles d’hygiène et de salubrité, à savoir les rouilles sur les moules et bacs de production, tenues de villes crasseuses de personnel sans aucune formation, l’insalubrité de l’environnement, l’étalage à même le sol des glaces produites, la mauvaise qualité de l’eau de production et la méconnaissance des règles de fabrication.