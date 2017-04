N'Djamena : En excès de vitesse, un camion dérape et ramasse plusieurs piétons

Un accident de la circulation s'est produit, vendredi dernier, à 9 heures 31, en face de l'ambassade des Etats-Unis à N'Djamena, entre un camion benne, immatriculé 18 P 5077 A et un automobiliste, au volant d'un véhicule Hunday, immatriculé 18 C 6840D.



Le chauffeur du camion benne, Adoum Goudja qui roulait à toute vitesse, a dérapé, percutant l'automobiliste Djimadoumgue Morice et lui fracturant l'avant-bras.



Dans sa course, le camion a ramassé trois piétons : Oumar Mahamat a subi un choc à la poitrine, Djedoua Manasse a eu la cuisse droite fracturée et Lartel Briska, la cuisse broyée.



Le bilan est de 4 blessés.