N'Djamena : « Stop aux ingérences des États-Unis » scandent des manifestants

La Coalition Touche Pas À Mes Acquis organise actuellement, au Palais de 15 janvier, une grande mobilisation citoyenne et républicaine de la société civile tchadienne pour protester contre ce qu'elle qualifie d'ingérence américaine exagérée dans les affaires intérieures du Tchad.



Des élèves et d'autres corporations de la jeunesse tchadienne se rassemblent avec des banderoles sur lesquelles on peut lire entre autres « Ambassadrice des États-Unis manipulatrice », « Stop aux ingérences des États-Unis », « Pas d'acharnement contre un pays », « Trump détrompre », « Ambassadrice des États-Unis dégage ».



Cette détérioration des relations entre les États-Unis et le Tchad intervient après que le États-Unis aient porté un doigt accusateur sur un avion détenant une immatriculation du Tchad et qui alimenterait en armes les terroristes en Syrie.



La mise en accusation d'un ancien ministre sénégalais et le supposé pot-de-vin au président Deby en vue d’accorder un permis d’exploration et d'exploitation du pétrole au Tchad, envenime la crispation.



L'engagement du Tchad, considéré comme un rempart dans la lutte contre le terrorisme islamiste au Sahel, pourrait être sérieusement compromis.