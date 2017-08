N'Djamena : Un millier de motos et une quarantaine de véhicules saisis

Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante dans la ville de N'Djamena, la police nationale a mené ces derniers jours, une vaste opération de controle effectué sur les engins à deux et à quatre roues.



Cette opération lui a permis de procéder à l'immobilisation de plusieurs engins qui ne sont pas en règle.



Dans ce contexte, la commission mixte de la police nationale a procédé ce mardi 22 août à la présentation à la presse de six véhicules sans plaque d'immatriculation, de 37 véhicules à vitres fumés, de 642 motos dotées de fausses plaques d'immatriculation et de 606 motos sans plaque.



Cela constitue une source d'insécurité dans la ville de N'Djamena, d'après la police.