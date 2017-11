N'Djamena : un salon de la cosmétique et de la beauté pendant 3 jours

Le première édition du salon International de la Cosmétique et de la Beauté au Tchad qui a lieu du 23 au 25 novembre 2017, a été lancé ce matin au cours d'une conférence de presse à la maison de la femme.



La promotrice Adrienne Ndoubayo, lors d'un échange avec les journalistes, a indiqué que la mission de ce salon demeure la promotion de la qualité dans le secteur des cosmétiques et de la beauté en brisant le mythe autour de ces métiers souvent attribués aux ratés de la société, a-t-elle souligné.



Le salon a pour objectif le désir de susciter des financements pour les PE/PMI existantes, de booster des ventes des produits cosmétiques et des beautés locales, de faciliter l'accès à certains services professionnel de la beauté à moindre coût et d'initier les femmes entrepreneurs à se familiariser au marketing digital. La promotrice tient compte de l'ampleur de l'Internet et la tendance des réseaux, ainsi son importance dans la propriété d'une entreprise.



Selon elle, ce salon vise à favoriser le brassage culturel, à supporter la formation des jeune métiers du cosmétique et de la beauté, de soutenir l'entrepreneuriat des femmes en particulier. "L'autonomisation de la femme encourage la jeune fille et la femme à se prendre en charge", a-t-elle déclaré.



Cet événement offrira des opportunités aux partenaires sociaux et aux entreprises étrangères, leur permettant de faire la promotion de leurs produits et services. A travers ce salon, des conférences-débats et des ateliers pratiques sont organisés.