NOTE AUX EDITEURS: Visite du Président de la Commission de l’Union Africaine en République d'Afrique du Sud

Addis Abéba, le 1er novembre 2017: Les 30 et 31 octobre 2017, le Président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a effectué une visite officielle en République d'Afrique du Sud. Le but de la visite était de consulter le Gouvernement sud-africain sur un ensemble de questions qui sont au cœur des priorités de l’Union africaine, y compris l'Agenda 2063, les efforts en cours pour résoudre les crises et conflits qui affligent le continent, l'intégration économique, la science et l'innovation, ainsi que le processus de réforme institutionnelle de l’Union.

