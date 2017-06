Nécessité d’un investissement pour répondre aux besoins de santé reproductive des femmes

67 millions de grossesses non planifiées en moins (une baisse de 75%)

23 millions de naissances non planifiées en moins (une baisse de 76%)

36 millions d’avortements provoqués en moins (une baisse de 74%)

2,2 millions de décès de nouveau-nés en moins (une baisse de 80%)

224 000 décès de mères en moins (une baisse de 73%)

«L’investissement, à la fois dans les soins de contraception et dans ceux de santé maternelle et néonatale, produit le plus d’impact en termes de prévention de morts inutiles de femmes et de nouveau-nés», affirme Dr Jacqueline E. Darroch , membre éminente du Guttmacher Institute et auteur principal de l’étude. «La mortalité maternelle et néonatale se réduirait, respectivement, au quart et à moins du cinquième des niveaux actuellement observés sous investissement de 8,39 USD seulement par personne et par an.»L’impact de cet investissement accru serait spectaculaire, à plus d’un égard. Répondre aux besoins de contraception moderne dans les régions en développement et veiller à ce que les femmes enceintes et leurs nouveau-nés obtiennent les soins essentiels donneraient lieu aux améliorations suivantes, par rapport aux niveaux actuels de 2017:De plus, l’investissement dans ces services s’accompagnerait d’importants avantages socioéconomiques pour les femmes, leurs partenaires et familles, et pour les sociétés dans leur ensemble. Il conduirait notamment à un niveau d’éducation accru des femmes et des enfants, à une hausse du revenu des femmes et à une diminution de la pauvreté.La levée des obstacles à la prestation de soins de santé sexuelle et reproductive accessibles et acceptables nécessitera d’aborder les restrictions de nature politique, la faible qualité des services et les facteurs socioéconomiques qui entravent l’accès ou le recours aux services. La recherche antérieure révèle par ailleurs les raisons invoquées par les femmes pour justifier leur réticence à recourir aux méthodes de contraception moderne, notamment la crainte d’effets secondaires, de risques pour la santé et la croyance d’une certaine protection assurée par des rapports sexuels peu fréquents. Il en ressort un besoin urgent de services de contraception de haute qualité, qui proposent une large gamme de méthodes assortie d’un conseil précis et complet.«Répondre aux besoins de santé sexuelle et reproductive des femmes dans les pays en développement est un objectif à la fois réalisable et économiquement abordable si les dirigeants du monde accordent à cette priorité de santé mondiale l’attention urgente qu’elle mérite», ajoute Ann Starrs.L’étude a bénéficié du soutien d’UK Aid sous les auspices du gouvernement britannique, ainsi que de subventions de la Fondation Bill et Melinda Gates et de la Fondation John D. et Catherine T. MacArthur. Les opinions exprimées sont celles des auteurs. Elles ne reflètent pas nécessairement les positions ou les politiques des donateurs.Pour de plus amples informations, consulter la fiche d’information complète: Vue d’ensemble: Investir dans la contraception et la santé maternelle et néonatale, 2017 , par Jacqueline E. Darroch et al. ( in English ) ( en español