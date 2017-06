Nigéria, 11 morts et plusieurs blessés à Maiduguri

© Koaci.com- Jeudi 08 Juin 2017- A Maiduguri , onze personnes ont été tués mercredi soir dans des attaques de Boko Haram , a annoncé la police nigériane . Des combattants de Boko Haram ont lancé des attaques mercredi soir dans la grande ville de Maiduguri , dans le nord est du Nigeria faisant 11morts et 24 blessés . D’après la police nigériane , dix civils ont été tués dans trois attentats suicide et un autre dans le quartier de Jiddari Polo. Un des trois kamikazes s’est fait exploser dans le quartier de Goni-Kachallari alors que des fidèles musulmans sortaient de la mosquée faisant six morts en plus du kamikaze . La seconde attaque suicide a fait trois morts dans les locaux des Autorités pour le Développement du lac Tchad à 21H20 (20H20 GMT). Le troisième attentat suicide a fait un mort supplémentaire. En tout, 24 personnes ont été enregistrés . Boko Haram est certes affaibli mais multiplie des attaques suicides et sanglantes contre les forces armées et des civils dans le Nord -est du pays. KOACI