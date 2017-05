Nigeria: 82 des filles de Chibok libérées par Boko Haram

82 filles otages de la secte islamiste de Boko Haram viennent d'être libérées. Si l'information se confirme cela explique bien que la secte est bien structurée et est encore loin d'être défaite. Comment aurait elle réussi à garder un nombre d'otages aussi important dans ses fiefs alors que l'armée nigériane n'a cesse de déclarer que Boko Haram serait acculé et en voie d'être anéanti. La libération des 82 jeunes lycéennes n'a été possible que grâce à des apres négociations dirigées par la Suisse.