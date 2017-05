Nigeria: Le Chef de Boko Haram assure qu'il est en vie (vidéo)

Le leader de la secte terroriste de Boko Haram que l'on a cru touché avec l'un de ses lieutenants, par les bombardements de l'armée nigériane, a nargué les autorités nigérianes dans une nouvelles vidéo mise en ligne. "je suis bien en vie et je n'ai pas été blessé, ni mort par le bombardement de l'aviation", a ainsi rétorqué le leader terroriste. Le bombardement a eu lieu au niveau du village Balla, vendredi dernier. Le chef de Boko Haram a fait savoir qu'il ignorait le bombardement.



Dans la vidéo de 14 minutes, Shekau qui était entre deux hommes masqués, armés, il a parlé en Haoussa et en arabe : "Je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant", a-t-il dit, portant sa veste de camouflage de marque déposée et berçant un fusil d'assaut.



"Je suis vivant, vous n'avez tué aucun de mes hommes. Je ne suis même pas au courant de ce bombardement dont vous parlez et qui ne s'est jamais produit. Une fois de plus le chef de Boko Haram nargue l'armée nigériane qui peine à venir à bout des insurgés. Si Shekau dément avoir été bombardé, est-ce que ce n'est pas un montage de l'armée nigériane pour justifier des dépenses colossales des sommes d'argent que les officiers supérieurs ont l'habitude de détourner ?", s'est demandé un haut responsable politique nigérian.



La secte terroriste qui a fait profil bas face aux offensives des armées africaines (Tchad, Bénin, Cameroun, Niger, Nigéria) n'a pas encore dit son dernier mot. On apprend qu'une tentative d'attaque sur le territoire tchadien, au Lac Tchad, s'est soldée ce matin par un échec.