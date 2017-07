Nigeria: la justice confisque une luxueuse propriété à l'ex-ministre du Pétrole

Lagos - La justice nigériane a ordonné la confiscation à titre provisoire d'une propriété appartenant à l'ex-ministre du Pétrole d'une valeur de 37,5 millions de dollars, que les juges soupçonnent de provenir de détournement de fonds publics.



La décision de la Haute Cour fédérale de Lagos, rendue mercredi soir, concerne un immeuble d'appartements appartenant à Diezani Alison-Madueke sur Banana Island, dans l'un des plus chics quartiers de la ville.



Banana Island est zone résidentielle ultra-sécurisée où vivent surtout des hommes d'affaires richissimes, des dirigeants politiques et des célébrités.



L'immeuble sera saisi avec 2,7 millions de dollars (23 millions d'euros) et plus de 84 millions de nairas (232.000 euros), suite à une requête de l'agence anti-corruption, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC).



Ce procès fait partie d'une série d'affaires portées devant la justice par l'EFCC et impliquant Mme Alison-Madueke, qui a été ministre du pétrole sous l'ancien président Goodluck Jonathan de 2010 à 2015 et présidente de l'OPEP.



Elle est actuellement en liberté sous caution à Londres après avoir été arrêtée dans le cadre d'une enquête britannique sur un vaste scandale de corruption internationale et de blanchiment d'argent.



Son nom a également été cité dans une plainte pour corruption visant deux hommes d'affaires nigérians aux Etats-Unis et dans une enquête en Italie concernant un contrat pétrolier de 1,3 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) avec les majors ENI et Shell.



Le président Muhammadu Buhari a été élu en 2015 sur la promesse de lutter contre la corruption endémique et l'impunité qui minent le Nigeria, mais peu d'affaires ont abouti devant les tribunaux depuis deux ans.