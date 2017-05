Nigeria, le président évacué dimanche en Grande Bretagne

Le Nigeria inquiet de la santé de son Président. Il n'a pas assisté à plusieurs conseils des ministres et qui était resté confiné dans sa résidence pendant plusieurs semaines. Dimanche, après une apparition publique au milieu de 82 lycéennes de Chibok libérées par le groupe jihadiste Boko Haram, il s'est envolé pour la Grande Bretagne pour effectuer plus d'examens médicaux, selon son porte-parole Femi Adesina qui a tenu a rassurer le peuple nigérian.



Âgé de 74 ans, le président Muhammadu Buhari est connu par sa gestion rigoureuse du pouvoir. Depuis son arrivée au pouvoir, il a engagé un audit pour débusquer les corrompus et a broyé la colonne vertébrale de l'organisation terroriste de Boko Haram qui a perdu énormément de terrain.