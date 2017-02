Ô sacrés Lions Indomptables du Cameroun ! Félicitations patriotiques de la diaspora camerounaise du Benelux

Mêmes les clapotis des eaux du Nil, les pyramides de la Vallée des Rois et les esprits des pharaons sont éberlués par vos exploits.



Les lampions footballistiques se sont certes déjà éteints à Libreville, mais les dieux du football africain se souviennent encore de votre rugissement de vainqueur. Un rugissement dont l’écho reste interminable dans nos oreilles, tellement il y trouve une caisse de résonnance, un amplificateur de choix.



Dans une Coupe d’Afrique des Nations 2017 où personne ne vendait au prix fort votre crinière, dans une joute footballistique de haut vol où nul parieur, même invétéré, n’aurait risqué le moindre sous sur votre victoire, dans une arène sportive où toute équipe lambda attendait s’offrir du Lion en plat de résistance, vous avez déjoué tous les pronostics lugubres, dérouté toutes les prévisions funestes et démenti tous les scénarios catastrophes.



Chers Lions Indomptables, vous avez dompté toutes les équipes favorites, et fait regretter leurs paroles aux hommes et femmes des peu de foi.



Vous que le tout venant des anonymes disait peu talentueux et dépourvus de joueurs de classe mondiale, avez redonné ses lettres de noblesse au football camerounais. Vous avez fait honneurs à vos glorieux aînés en reprenant le flambeau d’une équipe conquérante et séduisante.



Vous avez rappelé au monde entier que le football est un jeu collectif basé sur une équipe, des valeurs de solidarité, de bravoure, d’abnégation et de dépassement de soi pour son équipe.



Chacun d’entre vous a rappelé à l’Afrique du football que gagner un match est moins une affaire de stars mondiales dans les rangs d’une sélection nationale, que celle d’un collectif qui vibre à l’unisson, qu’être mieux ensemble en dehors des stades améliore la qualité du jeu sur le terrain, et que jouer au football c’est d’abord tenir son poste, assurer sa fonction, secourir un coéquipier en difficulté et, le cas échéant, dépasser sa fonction.



Vous avez incarné une équipe qui gagne tant avec ceux qui sont sur le terrain qu’avec ceux qui sont au banc de touche.



Vous avez fait du talent individuel de chacun d’entre vous un instrument pour l’équipe et de l’équipe une bonification de vos talents individuels.



Chers Compatriotes, chers membres de la diaspora camerounaise, chers Lions Indomptables.



Votre victoire est aussi celle d’une diaspora très souvent vilipendée, très souvent apostrophée et fréquemment snobée.



Vous êtes des preuves vivantes qu’un talent camerounais à l’extérieur du Cameroun travaille toujours pour le rayonnement du Cameroun. Vous êtes des témoins qu’un génie camerounais qui se forme, travaille et s’exprime hors du berceau de ses ancêtres, s’arme pour mieux faire rayonner le Cameroun dans le monde. Vous avez, en vous battant corps et âmes pour hisser les couleurs nationales sur le toit de l’Afrique, prouvé que la nationalité de travail et d’intégration dans vos clubs respectifs hors du Cameroun, ne fait de vous ni des Camerounais moins Camerounais, ni des Camerounais moins patriotes, ni des Camerounais qui ont renié leurs racines.



Vous êtes les ambassadeurs d’un Cameroun plus fort et mieux intégré au monde avec ses diasporas.



Chers frères, chers Lions indomptables, chers compatriotes.



En chantant une ode au Cameroun tout entier et à son peuple, vous avez montré au monde votre cœur de Lion, votre attachement au peuple car votre énergie est la sienne. Vous avez offert au peuple camerounais un exutoire momentané pour ses multiples souffrances. Vous avez donné un moment de répit à la téléréalité politique qui plombe le Cameroun depuis 34 ans d’un règne prédateur de la chose publique. Vous avez démontré que la volonté, la décision, le travail et la détermination peuvent venir à bout d’une situation compromettante, celle de notre pays. Les Camerounais ont en vous et par vous un exemple d’espoir. Vous avez été un éclair de lumière dans les ténèbres d’une politique footballistique camerounaise à laquelle votre victoire ne doit rien, tellement elle est illisible, médiocre, sans inspiration et vogue de scandales en scandales depuis une foultitude d’années.



Vous devez donc votre victoire à vous-mêmes.



Vous avez gagné cette CAN parce que vous le vouliez, parce que vous vouliez prouver au monde que vous êtes de grands sportifs, de vrais footballeurs et que la Cameroun vaut mieux. La force mobilisatrice dont vous avez fait preuve n’est que la vitalité de votre amour du pays exploité par votre talent de footballeur. Vous êtes la vraie valeur des Africains enfantés par la terre camerounaise.



Chers Lions Indomptables vous êtes désormais sur le toit de l’Afrique. A n’en pas douter vous voulez y rester d’autant plus que la prochaine CAN aura lieu aux pieds du Mont Fako.



Profitez donc de ces moments où personne ne peut anathémiser, néantiser ou blasphémer votre performance pour revendiquer un Cameroun mieux gouverné, un Cameroun capable de garantir d’autres victoires futures car votre bravoure et votre volonté ne suffiront pas toujours.



Vous méritez de meilleurs stades, de meilleurs encadrements, de meilleures instances dirigeantes, de meilleurs dirigeants et un pays uni.



Vous avez gagné en montrant que vous êtes « une équipe-chêne » par ce qu’enracinée dans l’amour du pays et « une équipe-chaîne » parce que solidaire comme une famille.



C’est maintenant au berceau de nos ancêtres et à ses dirigeants de vous porter plus haut encore par une organisation footballistique digne de vos exploits, digne de votre débauche d’énergie, digne de votre volonté, digne de votre hargne.



Bravo à vous, salut les artistes et merci pour tout.



Les signataires



- Thierry AMOUGOU, fondateur et animateur du CRESPOL, membre fondateur de la Fondation Moumié

- Marcel Tchangue, Porte parole du Mouvement de Février 2008

- Hugues SEUMO, Responsable de la cellule de Communication de l'asbl CEBAPH

- Roufaou Oumarou, Président de l'APJE (Association Pour la Promotion de la Justice et de l'Education)

- Gisèle Emegue, Présidente de Action Solidaire Internationale

- Kadji Elie, Président du CODE (Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora)

- Eric Nguemaleu, Président de Solidarité Universelle Asbl

- Fabrice Njayou, Président de ASMA