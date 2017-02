Organisation d’une rencontre sous-régionale de lutte contre le terrorisme

Lomé, le 2 février 2017-Une rencontre sous-régionale a réuni ce mardi dans la capitale togolaise des directeurs des polices nationales venus de plusieurs pays.



Ils étaient au total 15 responsables des polices nationales à participer à cette rencontre sous-régionale à Lomé. Une rencontre organisée en collaboration avec Interpol. Les travaux de ces assises ont porté sur la lutte contre le terrorisme et la délinquance dans la sous-région.



Les directeurs des polices nationales ont échangé sur les moyens mis en place par leurs pays respectifs afin de prévenir les actes terroristes. Ils ont aussi évoqué les différentes actions menées par les Etats au niveau individuel pour endiguer ce mal.



Pour Téko Koudouovoh, dirceteur général de la police togolaise, la rencontre a été une occasion pour les participants de discuter du dispositif de prévention mis en place par les pays participants. Le directeur général de la police nationale a expliqué que cette rencontre a également été une occasion pour les 15 pays de tisser une réelle coopération entre les services afin de lutter plus efficacement, de démanteler les réseaux et de s’attaquer aux sources de financements.



Les polices nationales se sont entendues sur diverses actions qui leur permettront de venir à bout du terrorisme dans la sous-région. Il s’agit entre autres de la neutralisation des sources de financement des organisations terroristes ou de petits groupes extrémistes.