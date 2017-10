Ouganda : l'OMS soutient le confinement du virus de Marburg à la frontière avec le Kenya

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'efforce de contenir une épidémie du virus de Marburg (MVD) apparue dans l'est de l'Ouganda, à la frontière avec le Kenya. Au moins une personne est décédée de la maladie et plusieurs centaines de personnes ont pu être exposées au virus dans les centres de santé et lors de cérémonies funéraires traditionnelles dans le district de Kween, une région montagneuse située à 300 kilomètres au nord-est de Kampala.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...