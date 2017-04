Ouverture des négociations directes pour les blocs B1 et B2 suite à l’échec des pourparlers avec les so ciétés privées (Total E & P, Tullow Oil Plc et KUFPEC)

Le ministère du pétrole a annoncé au nom du gouvernement du Soudan du Sud qu’il se réjouissait de l’intérêt des investisseurs dans le cadre des négociations directes sur le pétrole et le gaz des blocs B1 et B2. L’annonce intervient après l’échec des négociations avec la société pétrolière et gazière française Total E & P […]Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...