Ouvrages : Kaar Kaas Sonn présente "Les sensualités desséchées" et "Conflit Tchad-Libye"

Le samedi 13 mai 2017, Kaar Kaas Sonn donnera une présentation de ses deux livres "Les sensualités desséchées" et "Conflit Tchad-Libye".



Lors de cette présentation, il sera possible de débattre avec lui, ainsi que de poser des questions sur lesdits livres.



Il y aura quelques exemplaires des livres en ventes et l'auteur pourra vous les dédicacer. La participation est gratuite.



Où et quand ? CEFOD de N'Djamena, le 6 mai 2017, de 9h00 à 11h00.