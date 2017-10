AFRIQUE PMA: Adesina va créer un fonds pour les jeunes agriculteurs et les agripreneurs

Avec les 250 000 dollars du Prix mondial de l’alimentation, Adesina va créer un fonds pour les jeunes agriculteurs et les agripreneurs africains.

Abidjan, le 20 octobre 2017 – « Je suis fier, en tant que gouverneur de l'Iowa, de proclamer monsieur Akinwumi Adesina lauréat du Prix mondial de l'alimentation 2017 ! »



C’est avec ces mots que Kim Reynolds, gouverneur de l'État de l'Iowa, a officiellement adoubé, le 19 octobre 2017, au nom de la fondation du Prix mondial de l'alimentation, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (BAD), comme lauréat 2017 du Prix mondial de l’alimentation, dans une atmosphère festive à l'Iowa State Capitol Building, à Des Moines, aux Etats-Unis.



Accompagné d'Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, et de John Mahama, ancien président du Ghana, Adesina a franchi avec élégance les marches du podium pour recevoir le trophée – la plus haute distinction au monde pour l'alimentation et l'agriculture – avec sa femme Grace et ses deux enfants Rotimi et Segun, au milieu d’une foule nombreuse et distinguée venue l’ovationner. Les représentants du gouvernement nigérian, de l'université de Purdue, son alma mater, ses amis, ses collaborateurs et des représentants du personnel de la BAD étaient parmi les nombreuses personnes venues lui présenter leurs félicitations et célébrer l'icône de l'agriculture africaine, le nouveau « Norman Borlaug Africain ».



Fidèle à son engagement en faveur de l'autonomisation des jeunes Africains, Adesina a promis de consacrer les 250 000 dollars de son prix à un fonds destiné à soutenir les jeunes agriculteurs et entrepreneurs agricoles, les “agripreneurs” d’Afrique.



« Je m’engage à consacrer les 250 000 dollars de ma récompense du Prix mondial de l'alimentation pour mettre en place un fonds entièrement dédié au financement des jeunes Africains actifs dans l’agriculture pour nourrir l'Afrique », a-t-il déclaré.



« Nous allons nous lever et nourrir l'Afrique. Le jour viendra très bientôt, où tous ses enfants seront bien nourris, quand des millions de petits fermiers pourront envoyer leurs enfants à l'école », a promis Adesina.



« Alors vous entendrez un nouveau refrain à travers l'Afrique : « Dieu merci, nos vies se sont enfin améliorée », a-t-il lancé.



Le président de la Fondation du Prix mondial de l'alimentation, l'ambassadeur Kenneth Quinn, a rendu un vibrant hommage à Akinwumi Adesina, « dont les grandes réalisations ont touché des millions d'agriculteurs et de personnes vivant dans la pauvreté rurale au Nigeria et dans toute l'Afrique ; votre leadership est une grande promesse pour sortir des millions et des millions de personnes encore de la pauvreté sur tout le continent ».



Le vice-président des États-Unis d'Amérique, Michael Pence, a félicité, dans une cérémonie haute en couleurs, le lauréat dans une allocution prononcée en son nom par Mark Green, administrateur de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID).



« Notre système alimentaire mondial connaît de grandes tensions, et la nécessité de nourrir un plus grand nombre de personnes se fait plus impérieuse : nous aurons besoin de leaders persévérants comme vous pour transformer l’agriculture, pour conduire le changement et tirer parti de l'expertise des secteurs public et privé », a salué Michael Pence.



Le vice-président a qualifié le dévouement d'Adesina à la cause de la lutte contre la faim dans le monde d’admirable et véritablement utile et lui a transmis les sincères félicitations du président Donald Trump.



« Les États-Unis sont et restent engagés pour la sécurité alimentaire, et nous continuerons à travailler avec des leaders comme vous pour trouver de nouveaux moyens de mettre fin à la faim dans le monde », a-t-il assuré.



Le Glee Club de l’université de Purdue et le groupe nigérian 100 % féminin « Adunni and Nefertiti » plusieurs fois primé, ont donné le “la” de la soirée avec un spectacle musical inédit. L'actrice vedette et chanteuse nigériane Omawumi, spécialement venue de Lagos pour l’occasion a suivi. Les rythmes contagieux d'Adunni and Nefertiti et les chansons populaires d'Omawumi ont rapidement émoustillé Adesina et sa femme, qui ont investi la piste de danse, bientôt rejoints par l’ex-président Obasanjo.



La soirée s’est clôturée sur un élégant dîner de remise des prix au sein de la rotonde du Capitole.



Sous la direction du président Adesina, la BAD œuvre à accélérer le développement agricole à travers sa stratégie Nourrir l’Afrique, avec un investissement prévu de 24 milliards de dollars sur les dix prochaines années. Le Prix mondial de l'alimentation vient également récompenser le travail qu’Adesina a accompli au cours des deux dernières décennies avec la fondation Rockefeller, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) et le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria.





