Parlement de Djibouti ou chambre d'enregistrement ?

Dans un pays où les institutions étatiques ont cessées de fonctionner. Dans un système politique dirigé par un seul groupe des hommes affamés au pouvoir, ce pays là n'avance pas. Nous suivons souvent sur internet le cirque des " députés " de Djibouti se faire passer pour des démocrates et enregistrer quelque texte de loi , " adopté" est leur mot d'ordre. Le pays a besoin d'une véritable démocratie. Il faut donner du pouvoir au peuple , au représentant du peuple. Le parlement de Djibouti est uniquement une chambre d'enregistrement des lois.



Nous sommes au 21eme siècle et la démocratie avance et s'élargi, et certains pays d'Afrique se démocratise mais Djibouti recule. Djibouti est sous le système politique de la Chine. Djibouti doit suivre les systèmes démocratiques de l'Europe, ou créer un système similaire. Mais elle doit être dans la voix de la démocratie. Le parlement de Djibouti doit prendre des initiatives et non pas suivre la dictée du dictateur.



Si le parlement ne se libère pas . Le peuple va le libérer. Le peuple fera une révolution pacifique.

La dictature doit tomber.la démocratie doit gagner. Vive la démocratie et non à la dictature.